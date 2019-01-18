Конгресс США не позволил Трампу снять санкции с компаний Дерипаски

Между тем, резолюция, принятая Палатой представителей, не имеет обязательной силы, однако отражает позицию законодателя относительно "российской" политики администрации США.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В санкционный список Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски – Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.

Состояние российского миллиардера Олега Дерипаски уменьшилось почти на 1 миллиард долларов в течение нескольких часов после введение в его отношении санкций США.