Конгресс США не позволил Трампу снять санкции с компаний Дерипаски
Резолюцию поддержали 362 конгрессмена, 53 высказались "против"
Нижняя палата Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, не поддерживающую инициативу кабинета Трампа об ослаблении санкций против трех российских компаний, связанных с Олегом Дерипаской.
Голосование состоялось в четверг, сообщает Укринформ.
Резолюцию, которая носит название "Отклонение предложения президента относительно действий по применению определенных санкций против Российской Федерации" поддержали 362 конгрессмена, 53 высказались "против".
При этом, подавляющее большинство республиканцев (136 против 53) отказалась поддерживать инициативу Министерства финансов.
Нижняя палата приняла законодательную инициативу после того, как накануне подобный документ не смог набрать достаточного количества голосов в Сенате. В то же время и в верхней палате был задокументирован "раскол" внутри Республиканской партии, поскольку 11 однопартийцев Трампа также отказались голосовать в поддержку правительства.
Между тем, резолюция, принятая Палатой представителей, не имеет обязательной силы, однако отражает позицию законодателя относительно "российской" политики администрации США.
Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В санкционный список Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски – Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.
Состояние российского миллиардера Олега Дерипаски уменьшилось почти на 1 миллиард долларов в течение нескольких часов после введение в его отношении санкций США.
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