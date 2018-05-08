Конгресс США предложил мощный санкционный удар по "оборонке" России

Президент США может получить полномочия вводить санкции в отношении поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса.

С таким предложением выступил Комитет палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США. Предложение представлено в законопроекте о финансировании минобороны США и его политике на 2019 год.

"Данный раздел потребует введения санкций в отношении лиц, оказывающих определенную поддержку российской промышленности, с акцентом на цепочку снабжения российской оборонной промышленности, связанной с разработкой или производством ключевого военного оборудования и продвинутых образцов конвенциональных вооружений", – говорится в тексте документа.

Согласно документу, раздел "также будет содержать расширенные санкции для правительств государств-спонсоров терроризма, которые получают такое оборудование из России"

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Также, как отмечается в законопроекте, президент уполномочен не включать в список тех лиц, чья деятельность имеет значение для нацбезопасности США. Кроме того, президенту полагаются полномочия "приостанавливать введение санкций ... на 180-дневные периоды", если лица, закупающие оружие в РФ, продемонстрируют, что они "непосредственно поддерживает цели национальной безопасности США" и предпримут определенные шаги, включая "прекращение отношений в военной сфере или снижение зависимости от российского оборонного сектора".

В течение 120 дней после даты вступления закона в силу президенту необходимо предоставить доклад конгрессу США с информацией о каналах поставок, используемых в рамках российских программ торговли оружием.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России. Волкер подчеркнул, что речь идет о синхронном усилении санкций всеми странами, которые хотят "усмирить" РФ.

При этом в российской госдуме уже отметили, что контрсанкции, предусмотренные проектом об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России, могут привести к выходу РФ из крупных международных проектов в энергетике.