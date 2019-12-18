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Конгресс США проведет голосование по импичменту Трампа 18 декабря

18 декабря, 07:42

Демократы выдвинули два обвинения в деле об импичменте

REUTERS/Kevin Lamarque

REUTERS/Kevin Lamarque

Палата представителей Конгресса США сегодня, 18 декабря, поставит на голосование статьи импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом заявила спикер нижней платы Конгресса Нэнси Пелоси в обращении на своей официальной странице.

"Палата представителей будет осуществлять одно из самых торжественных полномочий, предоставленных нам Конституцией, поскольку мы будем голосовать за утверждение двух статей импичмента президента Соединенных Штатов", - заявила Пелоси.

Она поблагодарила председателей комитетов за справедливые слушания в рамках процедуры импичмента и призвала поддержать ее в голосовании.

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Пелоси указала, что факты ясно показали, что президент злоупотреблял властью ради собственной выгоды и препятствовал Конгрессу.

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"В Америке нет никого, кто может быть выше закона", - подчеркнула Пелоси.

Напомним, в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и из-за замораживания военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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