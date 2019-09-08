Конкуренцию Трампу на выборах президента США составит экс-губернатор

Сэнфорд входит в число республиканцев, которые чаще других выступают с критикой Трампа

/ Фото: AFP

Бывший губернатор американского штата Южная Каролина, республиканец Марк Сэнфорд заявил о вступлении в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года. О своем решении он сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Фокс ньюс".

Как отметил Сэнфорд, он собирался еще несколько дней назад объявить о том, что будет соперничать с президентом США Дональдом Трампом за выдвижение кандидатом на выборах от Республиканской партии. "Но к нам на побережье Южной Каролины пришел ураган, так что все планы нарушились", — пояснил он. "Я здесь, чтобы сказать вам, что я вступаю [в борьбу]", — подчеркнул бывший губернатор.

На реплику журналиста о том, что у него практически нет шансов на выдвижение кандидатом от республиканцев, Сэнфорд ответил, что "то же самое можно было бы сказать и Дональду Трампу" во время предыдущей президентской гонки. Как пояснил экс-губернатор, у Трампа тогда были соперники, которых считали гораздо сильнее него. Как подчеркнул Сэнфорд, исход предвыборной кампании на этом этапе невозможно предсказать. Сэнфорд входит в число республиканцев, которые чаще других выступают с критикой Трампа.

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Ранее два республиканца заявили о намерении бороться с Трампом за выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах 2020 года. Это бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш и бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. В начале текущего года некоторые другие республиканцы, в том числе бывший сенатор от штата Теннесси Боб Коркер и бывший губернатор штата Огайо Джон Кейсик, заявляли, что не исключают возможности бросить вызов Трампу, однако они так этого и не сделали.

59-летний Сэнфорд был губернатором Южной Каролины в 2003–2011 гг. С 2013 по 2019 год он был членом Палаты представителей Конгресса США от этого штата.

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59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Ранее бывший конгрессмен, республиканец Джо Уолш заявил о намерении участвовать в праймериз к президентским выборам в США 2020 года и назвал нынешнего президента Дональда Трампа неподходящей фигурой.

Напомним, бывший вице-президент Джо Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

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