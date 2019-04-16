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Конкурентом Трампа на выборах станет последователь Линкольна

Сегодня, 09:18

На выборах в США конкуренцию Трампу составит Билл Вельд

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org.

В Соединенных Штатах Америки зарегистрировался первый кандидат на выборах президента в 2020 году от Республиканской партии Билл Вельд, который составит конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу.

Бывший губернатор Массачусетса Билл Вельд объявил об участии в президентской гонке. Таким образом, он стал первым республиканцем, который может посоревноваться с Трампом на праймериз за поддержку Республиканской партии.

Также сообщается, что предвыборную программу Вельд строит на том, что "услышит голоса американского народа". Кроме того, он призывает вернуться к принципам Авраама Линкольна – "равенства, достоинства и возможности для всех". Отметим, на минувших президентских выборах он баллотировался от Либертарианской партии.

Напомним, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила не участвовать в выборах президента страны, которые пройдут в 2020 году, хотя ранее допускала свое участие. Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка. 

Как показывают все последние социологические опросы, фаворитами праймериз у демократов остаются экс-вице-президент США Джо Байден и демократ левого толка Берни Сандерс. Впрочем, официально Байден о решении участвовать в выборах еще не заявил, хотя обещал это сделать еще в средине января. 

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    Тег выборы, США, Трамп, конкурент, кандидат в президенты

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    Источник:

    CNN

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