Конкурентом Трампа на выборах станет последователь Линкольна

На выборах в США конкуренцию Трампу составит Билл Вельд

Фото: wikipedia.org.

В Соединенных Штатах Америки зарегистрировался первый кандидат на выборах президента в 2020 году от Республиканской партии Билл Вельд, который составит конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу.

Бывший губернатор Массачусетса Билл Вельд объявил об участии в президентской гонке. Таким образом, он стал первым республиканцем, который может посоревноваться с Трампом на праймериз за поддержку Республиканской партии.

Также сообщается, что предвыборную программу Вельд строит на том, что "услышит голоса американского народа". Кроме того, он призывает вернуться к принципам Авраама Линкольна – "равенства, достоинства и возможности для всех". Отметим, на минувших президентских выборах он баллотировался от Либертарианской партии.

Напомним, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила не участвовать в выборах президента страны, которые пройдут в 2020 году, хотя ранее допускала свое участие. Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка.

Как показывают все последние социологические опросы, фаворитами праймериз у демократов остаются экс-вице-президент США Джо Байден и демократ левого толка Берни Сандерс. Впрочем, официально Байден о решении участвовать в выборах еще не заявил, хотя обещал это сделать еще в средине января.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Конкурентом Трампа на выборах станет последователь Линкольна". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: CNN Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.