Контрабанда оружия и убийства мирных жителей: что известно о самых знаменитых ЧВК мира

26 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью одной из украинских радиостанций, что он положительно относится к частным военным компаниям (ЧВК). Он считает, что в современном мире "уже пора" переходить к ЧВК.

"Другое дело — каким образом, где и для чего их использовать. Это уже вопрос другого сорта", – уточнил Данилов.

ЧВК – это коммерческие компании, предлагающие свои услуги по обороне территорий или объектов, в том числе в рамках военных конфликтов. На данный момент в Раде зарегистрирован законопроект о военно-консалтинговой деятельности, что предполагает легализацию частных военных компаний в Украине.

Подробнее о том, с чего начиналась история ЧВК и какие компании по трудоустройству наемников наиболее известны в мире и чем именно, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Watchguard International

Самая первая в современном понимании частная военная компания Watchguard International была создана в 1967 году в Великобритании, её основателем был полковник британской армии Дэвид Стерлинг. Потомок шотландского аристократического рода, он был известным альпинистом и как раз готовился подняться на Эверест, когда началась Вторая мировая война.

Во время войны прославился тем, что создал Специальную авиадесантную службу (SAS) — грубо говоря, первый спецназ. Новосозданное спецподразделение вооруженных сил Великобритании стало образцом для подразделений специального назначения во многих других странах по всему миру. О результативности работы SAS говорит тот факт, что 18 октября 1942 года Адольф Гитлер издал особый приказ "О Коммандос", согласно которому десантники SAS, попавшие в плен, подлежали немедленному расстрелу без суда и следствия.

Сэр Дэвид Стерлинг. Фото: Википедия

История Watchguard International началась с того, что обеспокоенный тем, что после войны Британия теряет свою власть, Стерлинг начинает поставлять оружие и военный персонал в ряд государств Персидского залива, в частности, Саудовскую Аравию – для защиты нефтяных месторождений в стране. Обслуживала Саудовскую Аравию и крупнейшая американская ЧВК семидесятых, Vinnell Corp., которая заключила с американским правительством баснословный контракт в полмиллиарда долларов. Отметим, что уже к 1975 году этот бизнес становится настолько массовым, что в США начинает издаваться специализированный журнал для наемников "Солдат удачи".

В то же время Стерлинг развивал свои контакты в иранском правительстве и изучал возможности получения работы в Африке. Компания работала в Замбии и в Сьерра-Леоне, предоставляя учебные группы и консультируя по вопросам безопасности.

Самая громкая операция этой ЧВК связана с неудачной попыткой свергнуть ливийского правителя Муаммара Каддафи в 1970 или 1971 годах. После этого Стерлинг отходит от управления компанией и занимается политикой.

Academi (Blackwater)

Эрик Принс. Фото: скриншот

Одна из самых известных ЧВК – Blackwater, была основана в 1997 году Эриком Принсом и Элом Кларком как частная охранная фирма, которая, по сути дела, превратилась в маленькую армию.

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Американская частная охранная фирма не раз оказывалась на первых полосах в международных СМИ. Так, в 2007 году сотрудники Blackwater охраняли в Ираке главу гражданской администрации, что привело, в итоге, к скандалу. В сентябре 2007-го несколько сотрудников Blackwater, нанятых правительством США для охраны посольства и других объектов в Ираке, застрелили без причины 17 мирных иракских граждан, среди которых были дети.

Тогда представитель правительства Ирака Али Даббаг назвал действия сотрудников Blackwater преднамеренным убийством. В свою очередь,Эрик Принс выступил в защиту своих сотрудников. Он заявил, что они открыли огонь, обороняясь от повстанцев, напавших на дипломатическую автоколонну, которую охраняла компания.

А в середине декабря 2009 года газета New York Times писала о том, что компания Blackwater была вовлечена в операции по похищению людей, подозреваемых в связях с боевиками в Ираке.

Кроме того, в прессе появилась информация о том, что у Blackwater имеются "специальные команды убийц", цель которых – ликвидировать или взять в плен лидеров "Аль-Каиды". Деятельность секретной программы была остановлена в июле после того, как директор ЦРУ Леон Панетта в частном порядке проинформировал о ней ряд конгрессменов, в то время как агентство намеренно не посвящало в это американских законодателей.

Помимо этого, компанию неоднократно подозревали в контрабанде оружия.

В истории Blackwater есть также и "украинский след". В ноября 2019 года в сферу интересов Эрика Принса, который лично стоял во главе компании до 2009 года, а теперь выполняет обязанности неофициального советника президента США Дональда Трампа, попала украинская компания "Мотор Сич". В прессе писали, что один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиационной техники в скором времени может стать собственностью Принса.

По информации Wall Street Journal, якобы Вашингтон пытался помешать таким образом покупке "Мотор Сичи" группой китайских компаний. Как пишет газета, за последние пять лет американец посещал Украину не менее девяти раз. В последний свой визит (24−27 октября) он посетил "Мотор Сич", который впечатлили его "высоким уровнем технологий".

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Ни Принс, ни в "Мотор Сичи" данную информацию комментировать не стали, однако представитель американского бизнесмена заявил журналистам о его желании инвестировать в Украину.

G4S (Group 4 Securicor)

Если американская Academi самая известная ЧВК в мире, то британская компания Group 4 Securicor – самая многочисленная. Число ее сотрудников достигает 585 тысяч, а офисы компании есть в 125 странах мира, включая Украину, где офис G4S открылся еще в 1992 году.

Основная деятельность компании связана с перевозкой ценностей, денег, обеспечением безопасности как частных лиц, так и крупных мероприятий – например, лондонской Олимпиады. Сотрудников G4S можно увидеть в аэропортах Хитроу, Осло, Брюсселя и многих других. В первую очередь, это охранная компания, и трудоустройством наемников в горячих точках не занимается. Впрочем, это не спасло компанию от скандалов.

Так, гражданин США Омар Матин, который застрелил 50 человек в переполненном гей-клубе в Орландо, штат Флорида в июне 2016-го, как оказалось, работал именно в G4S. Выходец из Афганистана 29-летний Матин работал в компании с 10 сентября 2007 года и, по словам пресс-секретаря G4S Дэвида Саттерфилда, у него было разрешение на постоянное ношение оружия.

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ЧВК Вагнера

"Группа Вагнера" – самая печально известная в мире ЧВК. Впервые в поле зрения российских СМИ оказалась в октябре 2015 года, когда появилась информация о том, что еще в 2013 году некие Вадим Гусев и Евгений Сидоров зарегистрировали в Гонконге ЧВК "Славянский корпус" и набрали по временному трудовому соглашению 267 сотрудников для охраны месторождений и нефтепроводов в Сирии. На тот момент Сидоров и Гусев представляли ЧВК Moran Security Group, которая специализируется на защите торговых судов от пиратов.

Свое название ЧВК получила благодаря позывным одного из наемников Дмитрия Уткина (жетон М0209). Уткин – гражданин России, разные источники называют его как реальным руководителем ЧВК, так и подставным лицом. Впервые его деятельность на территории Украины была зафиксирована с 29 мая 2014 года, а в декабре 2016-го наемник был награжден в Кремле орденом мужества.

Как заявил в октябре 2017 года тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, "группа Вагнера" – одна из крупнейших частных военных компаний РФ. Именно российские наемники сбили самолет ИЛ-76 с украинскими десантниками на борту, в результате чего погибли 49 военнослужащих. Среди других их "подвигов" – штурм аэропорта Луганска, Донецкого аэропорта и участие в штурме Дебальцево. Кроме того, члены "группы Вагнера" в 2014 году занимались силовой поддержкой главаря боевиков "ЛНР" Плотницкого, ликвидацией оппозиционных главарей и боевиков, реорганизацией казачьих группировок.

В апреле 2018-го наемники из ЧВК Вагнера были замечены в Африке. Участники этой ЧВК печально известны своими зверствами: так, в ноябре 2019-го мир потрясли кадры из Сирии, где российские наемники расчленяли пленника.

"Нами установлено 1587 лиц, которые являются членами ЧВК Вагнера", – заявлял в 2017 году Грицак.

Общее количество членов в "группе Вагнера", по данным СБУ, – порядка 5000 человек. География применения эти военных – Украина, Сирия. Тренировочная база этих формирований находится в Краснодарском крае РФ – там же, где базируется 10-я бригада специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ.

В ноябре 2019-го помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер призвал ввести санкции против ЧВК Вагнера. Он отметил, что российские регулярные войска и бойцы "Вагнера", которые дислоцируются в значительном количестве на местах для поддержки Ливийской национальной армии, невероятно дестабилизируют ситуацию.

"Соединенные Штаты привержены обеспечению спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии. Чтобы оно стало реальностью, нам необходимы настоящие обязательства со стороны внешних действующих лиц, чтобы прекратить разжигание насилия. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности", - заявил Шенкер.

Напомним, что законопроект № 3005 о военно-консалтинговой деятельности, благодаря которому возможна легализация частных военных компаний (ЧВК) в Украине предлагает следующее:

создание возможностей эффективной реализации ветеранами войны на Донбассе, бывшими военнослужащими и бывшими работниками правоохранительных органов гарантированного Конституцией Украины права на труд;

обеспечение прав и законных интересов учредителей и участников субъекта военно-консалтинговой деятельности;

обеспечение государственного контроля за осуществлением военно-консалтинговой деятельности;

развитие и совершенствование сферы оказания услуг военного характера.

Законопроект состоит из девяти разделов и нормирует правоотношения в сферах военно-консалтинговой деятельности, начиная от порядка создания ЧВК, получения ею лицензии на предоставление услуг военного или охранного характера, оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему, особенностей государственного и общественного контроля за деятельностью субъектов военного-консалтинговой деятельности, заканчивая гарантиями социальной и правовой защиты ее участников, основателя и персонала.

Закон вводит жесткие условия приобретения лицом права осуществлять деятельность ЧВК путем создания соответствующего субъекта хозяйственной коммерческой деятельности. Особенностью деятельности такого субъекта является его направление на внешние рынки и запрет осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории Украины. Это связано с законодательной неурегулированностью вопроса оборота оружия в Украине.

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