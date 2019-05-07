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Контроль над вооружениями: Помпео озвучил паны Вашингтона

7 мая, 09:21

Нужна система, которая побудит стороны выполнять требования, заявил госсекретарь

Фото: REUTERS/Erin Scott
Фото: REUTERS/Erin Scott.

Госсекретарь Майкл Помпео подтвердил, что США надеются начать переговоры с Россией и Китаем для выработки новых договоренностей по контролю над вооружениями.

"У президента (Дональда) Трампа и президента (Владимира) Путина состоялся хороший разговор. Думаю, что он дает возможность сторонам двигаться вперед. Президент Трамп осознает, что нам нужны два партнера, которые готовы соблюдать договор, поэтому нам необходимо убедиться, что у нас есть система, отличающаяся от ДРСМД, которая побудит стороны выполнять требования", - сказал Помпео в интервью финской газете "Хельсингин саномат" перед встречей на полях заседания Арктического совета в финском Рованиеми с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Президент осознает, что теперь есть третья сторона. Эти договоры были созданы десятилетия назад, когда Китай был другим. Сейчас он представляет геостратегическую угрозу, поэтому президент Трамп очень хотел бы, чтобы Китай был частью любого достигнутого соглашения, мы постараемся этого добиться", - подчеркнул госсекретарь.

"Надеюсь, что мы можем начать разговор о такой возможности. Может быть, это слишком амбициозно говорить о такой краткосрочной перспективе. До истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях осталось пару лет. Возможно, нам придется работать в двустороннем формате, но я надеюсь, что диалог пойдет в положительном ключе, чтобы найти возможность рассмотреть трехстороннее сотрудничество. Мир выиграет от этого в значительной степени, мы будем к этому стремиться", - сказал Помпео.

Госсекретарь также напомнил, что "Россия исторически является державой, с которой мир уже дважды вступал в конфликт за последнее столетие".

В понедельник МИД КНР заявил, что Пекин не будет участвовать в трехсторонних переговорах с целью заключения сделок о сокращении ядерных вооружений.

Также сообщалось, что Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия.

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Тег Россия, Китай, США, ядерное оружие

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ТАСС

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