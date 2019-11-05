Контроль над вооружениями: США не против заключить сделку с Россией и Китаем

«Мне кажется, обе эти страны хотели бы сделать это», - заявил Трамп

/ Фото: AFP

Соединенные Штаты Америки хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Однако мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще", — сказал американский лидер, комментируя предстоящее истечение срока действия ДСНВ (СНВ-3).

"Мы сейчас работаем над контролем над вооружениями. Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией", — заверил Трамп.

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"Мне кажется, обе эти страны (Россия и Китай —Ред.) хотели бы сделать это (заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями —Ред), особенно когда дело касается ядерного оружия", — считает глава администрации США.

Ранее Министерство обороны США провело четвертый с начала года пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Об этом сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США, уточнив, что запуск был произведен из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

"Эти пуски не являются ответной реакцией на какие-либо события в мире или кризисные ситуации в регионах", – заверило командование.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассчитывают к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, в рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы также приступили к созданию новый гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки.

Напомним, ранее в этом году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

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