Корабль Dragon американской компании SpaceX c грузом МКС успешно приводнился в Тихом океане

Готовить корабль к очередному возвращению на МКС будут в одном из центров SpaceX в Техасе

Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX вернулся в субботу на Землю с Международной космической станции, доставив с орбитального комплекса около 1,8 т образцов научных экспериментов и исследований. Среди них образцы, которые должны быть доставлены в научную лабораторию в течение 48 часов после возвращения на Землю, сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Как сообщила SpaceX в Twitter, "успешное приводнения Dragon подтверждено". NASA ранее информировало, что Dragon приводнился в Тихом океане, к западу от полуострова Калифорния. Далее его должны транспортировать в порт города Лонг-Бич (штат Калифорния). Готовить корабль к очередному возвращению на МКС будут в одном из центров SpaceX в Техасе.

Использованный в этот раз Dragon был запущен 2 апреля и пристыковался к орбитальному комплексу 4 апреля. Он доставил на борт станции груз массой 2,6 т, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Это была уже четырнадцатая по счету миссия по отправке запасов и материалов на МКС, осуществляемая с помощью Dragon.

Dragon доставил на Землю материалы исследований, касающихся влияния невесомости на растения, а также на компоненты ряда препаратов. Для вывода Dragon на орбиту SpaceX использовала первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуска.

Напомним, стоимость билета на земные перевозки с помощью Big Falcon Rocket будет примерно такой же как и цена на трансатлантические перелеты.

Как сообщалось, Китай отправит в космос многоразовую космическую ракету. Ракета-носитель "Чанчжэн-8" будет оснащена двумя ступенями и двумя стартовыми ускорителями. Как ожидается, ракета отправится в первый полет в 2021 году.

Напомним, в США провели успешное испытание суборбитального корабля New Shepard. Ракета достигла высоты 105,9 километра, преодолев линию Кармана, которая находится на высоте 100 км над уровнем моря и является границей между земной атмосферой и космосом. После этого ускоритель совершил благополучную вертикальную посадку недалеко от стартовой площадки в Техасе; отделившаяся от ускорителя пассажирская капсула была также возвращена — она приземлилась на парашютах. В целом, как сообщается, тестовый полет занял примерно 10 минут.

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