Коронавирус атакует самых влиятельных людей планеты: кто уже заболел или под подозрением

Премьер Канады Джастин Трюдо на домашнем карантине, у его жены подтвердили коронавирус. А рядом с главой США Дональдом Трампом стоял больной вирусом. COVID-19 вплотную подбирается к самым влиятельным лидерам планеты. Смертельному вирусу безразличны состояние и статусы. Его официально подтвердили и у одного из самых известных голливудских актеров. Кто еще в зоне риска или уже борется с недугом?

По сети гуляют кадры, которые свидетель снял в резиденции Дональда Трампа во Флориде. Там глава Штатов принимал президента Бразилии и его команду. Ассистент Жоира Болсонару буквально дышал Трампу в затылок. А через несколько дней у ассистента обнаружили коронавирус. Результаты теста ждет и глава Бразилии. Впрочем, американский лидер говорит, что не переживает.

А вот баскетболист из США, отвечая на вопрос журналиста о страхе перед вирусом, вообще отшутился. Бросился щупать все подряд – микрофоны и стол. А уже через несколько дней у Руди Гобера диагностировали коронавирус. Теперь проверяют еще три десятка игроков, которых он мог заразить. А руководство Национальной Баскетбольной лиги США отменило все матчи на неопределенный срок.

Подхватил коронавирус и один из самых популярных американских актеров, звезда фильма "Форрест Гамп" Том Хэнкс. 63-хлетний артист почувствовал нетипичные симптомы на съемках в Австралии. Туда прилетел вместе с женой.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как во время простуды, была боль в теле. У Риты была невысокая температура, она то исчезала, то вновь появлялась", – рассказал актер.

Сейчас в США уже обнаружили эпицентр коронавируса – это городок Нью-Рошелл, недалеко от Нью-Йорка. В одном из его районов создали особую, полуторакилометровую зону заражения. Местных изолировали, продуктами их обеспечивает национальная гвардия. Именно из Нью-Рошелль в Нью-Йорк вирус привез юрист. С ним связывают уже едва ли не сотни случаев инфицирования.

Сейчас мегаполис, где проживает менее 9 миллионов человек, "стоит на ушах", делится украинец Олег Барсук. Он работает менеджером по продажам в Нью-йоркском агентстве недвижимости. Заметил, что в метро стало больше людей в масках. А еще жители города перестали здороваться за руку.

"Брокер, которая в нашей компании работает, протянула руку, чтоб поздороваться с клиентом и тут же отдернула ее. Она испугалась что это плохой тон. Никто не подает друг другу здесь. Именно потому, что коронавирус может передаваться через рукопожатия".

Чрезвычайное положение и в столице США, Вашингтоне. Там запретили проводить мероприятия массовостью более тысячи человек. Все крупные фестивали отменили. А накануне Дональд Трамп объявил, что Америка закрывает въезд всем, кто прилетает из Европы. Запрет будет действовать в течение месяца. Исключение – для Великобритании. Хотя коронавирус уже документируют и там.

А тем временем в ЕС заявили, что остановить распространение коронавируса невозможно. "ЕС может противостоять шоку от коронавируса", – добавила глава Еврокомиссии.

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