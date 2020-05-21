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Коронавирус атакует Землю: зафиксировано рекордное число заражений новой пневмонией за сутки на планете

21 мая, 00:18

Елена Кузьмич

Почти две трети случаев были зарегистрированы всего в четырех странах

Всемирная организация здравоохранения заявила, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировано самое большое число заражений коронавирусомс момента начала пандемии опасной болезни.

"В ВОЗ поступили данные о 106 тысячах случаев заболевания, что является самым высоким суточным показателем с начала вспышки. Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах", – сообщает организация в Twitter со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Адханома Гебреисуса. Но в ВОЗ не уточнили о каких именно четырех странах идет речь.

Глава ВОЗ заметил, что мировой общественности "еще предстоит пройти долгий путь с пандемией COVID-19".

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Добавим, что число диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 5 млн. Зафиксировано более 325 тыс. случаев смерти людей с коронавирусом. Между тем, более 1,97 млн заболевших выздоровели, что составляет почти 40% всех выявленных случаев заболевания.

Рекордное количество заражений и случаев смерти инфицированных COVID-19 приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,5 млн заражений, причем более 93 тыс. скончались. В тройку с самой сложной эпидемиологической ситуацией входят также Испания и Россия.

Ранее в США напугали прогнозом о коронавирусе: каждый пятый заразится, больше миллиона погибнет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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мир пневмония заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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