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Коронавирус бушует в США: уже более двух миллионов зараженных

11 июня, 07:31

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекция уже унесла жизни 112 908 американцев

Эпидемия коронавируса продолжает захватывать Соединенные Штаты Америки – число случаев заражения COVID-19 в этой стране уже превысило два миллиона. Об этом говорят данные Университета Джонса Хопкинса.

Итак, на данный момент в США COVID-19 заболели 2 000 464 человека. С начала эпидемии от коронавируса скончались 112 908 американцев. А вылечить от опасного недуга в Штатах удалось 533 504 человека.

Отметим, что больше всего зараженных в США обнаружили в штате Нью-Йорк (380 156). За ним следует Нью-Джерси (165 364), а на третьем месте в печальном рейтинге оказалась Калифорния (139 715).

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Ранее мы сообщали, что пандемия коронавируса сильно ударила по мировой экономике – из-за нее в крайней нищете могут оказаться 60 миллионов человек. С таким заявлением выступил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. По его словам, экономические последствия коронавирусного кризиса могут длиться десятилетия.

Также напомним, что страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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