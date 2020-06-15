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Коронавирус бушует в США: заразились более 2,1 миллиона человек

15 июня, 08:34

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекция уже унесла жизни более 117 тысяч американцев

В Соединенных Штатах Америки продолжает расти число инфицированных коронавирусом – с начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 2 162228 человек. Об этом говорят данные сайта Worldometer.

Инфекция уже унесла жизни 117 858 американцев. А вот жизни более 870 тысяч зараженных удалось спасти – их излечили от коронавируса.

Отметим, что за две недели заметное ускорение распространения коронавирусной инфекции зафиксировали в штатах Аризона, Арканзас, Орегон и Юта. Также о проблемах в борьбе с вирусом сообщили и в Неваде, Флориде, Северной и Южной Каролине.

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Всего в мире с начала пандемии жертвами коронавируса стали 435 662 человека. Подхватили инфекцию 7 997084 человек. Вылечились от COVID-19 удалось 4,1 миллионов зараженных.

Несмотря на ситуацию, в Белом доме уверены, что США не охватит вторая волна коронавируса. Эксперты Белого дома по здравоохранению считают, что речь идет лишь об отдельных вспышках заболевания, а не о полноценной второй волне, способной накрыть всю страну.

Также мы сообщали, что в США создали лекарство, которое не даст заразиться коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США эпидемия рост заболевание коронавирус

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