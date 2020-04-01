Коронавирус добрался до Госдепа США: Майк Помпео сообщил печальную новость

В то время, как в Белом доме сообщили о том, сколько людей может умереть в США из-за коронавируса, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что от COVID-19 умер один из сотрудников ведомства.

"Каждое утро я читаю сводки новостей со всего мира... не стало одного из сотрудников Госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса... Я выражаю соболезнования всем семьям, кого этого коснулось", – сказал Помпео.

В то же время он не уточнил, кто именно из сотрудников Госдепа скончался, и где он мог заразиться вирусом.

Реклама

Читайте также: Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 1 апреля

В тренде Убийство украинца в аэропорту Лиссабона: все подробности

Помпео также сообщил, что коронавирусом заразились 40-50 сотрудников Госдепа, включая персонал, набираемый по месту работы американских посольств и консульств за рубежом.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано уже свыше 184 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло более 3,7 тысячи человек.

Мобильные центры тестирования. Источник: CCTV Plus News, Reuters Marketplace – CCTV Plus News

Как известно, в мире от COVID-19 умерли более 40 тысяч человек. Американские ученые предупредили, что возможна вторая волна пандемии COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама