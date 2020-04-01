Коронавирус добрался до Госдепа США: Майк Помпео сообщил печальную новость

В то время, как в Белом доме сообщили о том, сколько людей может умереть в США из-за коронавируса, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что от COVID-19 умер один из сотрудников ведомства.
"Каждое утро я читаю сводки новостей со всего мира... не стало одного из сотрудников Госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса... Я выражаю соболезнования всем семьям, кого этого коснулось", – сказал Помпео.
В то же время он не уточнил, кто именно из сотрудников Госдепа скончался, и где он мог заразиться вирусом.
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Помпео также сообщил, что коронавирусом заразились 40-50 сотрудников Госдепа, включая персонал, набираемый по месту работы американских посольств и консульств за рубежом.
Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано уже свыше 184 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло более 3,7 тысячи человек.
Как известно, в мире от COVID-19 умерли более 40 тысяч человек. Американские ученые предупредили, что возможна вторая волна пандемии COVID-19.
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