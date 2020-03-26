Коронавирус меняет политику всего мира: как реагируют США

Соединенные Штаты Америки, куда коронавирус проник еще 21 января, обогнали по его распространению даже Южную Корею и Иран, которые прежде были в лидерах.

По данным на 26 марта США занимают третье место по количеству зафиксированных заражений: их здесь около 70 тысяч, включая более тысячи погибших.

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В ответ на широкое распространение эпидемии Белый дом принял ряд мер, включая ограничения на поездки, социальное дистанцирование, объявление чрезвычайного положения, закрытие школ, баров и ресторанов и усиление тестирования на COVID-19.

Международный валютный фонд проанализировал, как коронавирус изменил экономическую политику Штатов (по данным Международного валютного фонда на 24 марта):

Бюджетные меры

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Приняты Закон о дополнительном финансировании мер подготовки к коронавирусу и ответных мер на 8,3 млрд долларов и Закон о реагировании на коронавирусное заболевание в семьях на 104 млрд. В совокупности это являет собой около 0,5% ВВП.

Разработан Закон о помощи во время коронавируса, послаблении и экономической безопасности на 2 трлн долларов (около 10% ВВП). Он предусматривает помощь домашним хозяйствам, увеличение пособий по безработице, продовольственную помощь, помощь бизнесу для недопущения сокращений работников, кредиты и гранты для предприятий, финансирование медучреждений и здравоохранительной инфраструктуры, помощь органам местного самоуправления и отсрочку уплаты налога на заработную плату.

Также на 60 дней отсрочены выплаты по студенческим кредитам и отложены сроки подачи налоговой декларации.

Макрофинансовые меры

Ставка по федеральным фондам (по которой банки предоставляют в короткосрочный кредит свои резервы другим банкам) снижена до 0-0,25%.

Разрешена покупка казначейских и агентских ценных бумаг в необходимом количестве.

Расширенные возможности ночных и срочных так называемых cделок РЕПО (купля ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене).

Снижение ставки дисконтного окна, которое позволяет учреждениям занимать деньги у центрального банка США.

Сокращение стоимости операций по продаже долларов центральным банкам крупнейших стран мира с увеличением количества этих банков и срока операций с иностранной валютой.

Также Федеральный резервный банк США создал ряд фондов для поддержки кредитов, средства на которые в некоторых случаях выделяются из Стабилизационного фонда:

Фонд финансирования коммерческих бумаг – для облегчения выпуска коммерческих бумаг компаниями и муниципальными учреждениями; Фонд кредитования первичного дилера – для финансирования первичных дилеров (имеет право покупать вновь выпущенные бумаги непосредственно у казначейства США), обеспеченных широким спектром ценных бумаг инвестиционного уровня; Фонд ликвидности взаимного фонда денежного рынка – для предоставления ссуд депозитарным учреждениям с целью покупки активов у основных фондов денежного рынка (можно тратить на ценные бумаги и погашение муниципального долга); Фонд корпоративного кредитования первичного рынка – для покупки новых облигаций и займов у компаний; Фонд корпоративного кредитования вторичного рынка – для обеспечения ликвидности уже выпущенных облигаций; Фонд срочного кредитования с внесением активов в качестве залога (TALF) – для поддержки выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, под залог студенческих, автомобильных, кредитных карт и кредитов для малого бизнеса.

Кроме того, американские государственные регуляторы заявили о поддержке банковских организаций, которые используют свои капиталы и буферы ликвидности для кредитования и предпринимают другие действия для оказания поддержки домохозяйствам и бизнесу.

Два крупнейших ипотечных агентства США – Fannie Mae (FNMA) и Freddie Mac (FHLMC) – отложили на 60 дней выселение и вплоть до года отложили выплаты по ипотекам для лиц, которых затронула эпидемия COVID-19.

Также новости "Сегодня" сообщали, что американские власти выплатят по тысяче на каждого совершеннолетнего гражданина США и по 500 долларов на ребенка в качестве поддержки в условиях карантина.

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