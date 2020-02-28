Коронавирус может жить на поверхностях: американские ученые рассказали подробности

Именно таким образом вирус мог проникнуть на лайнер Diamond Princess

Коронавирус из Китая, который уносит человеческие жизни по всему миру, может жить два и более часов на поверхностях. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд во время доклада Конгрессу, сообщает Reuters.

"Для меди и стали это довольно типично, это примерно 2 часа. Но, я скажу, на других поверхностях – картоне или пластике – это длиннее, и потому изучаем это", – сказал Редфилд.

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По словам ученого, именно из-за такого способа распространения на круизном лайнере Diamond Princess произошла вспышка коронавируса. Также Редфилд предполагает, что передача вируса через поверхности не повлияет на грузовые перевозки.

Ранее Роберт Редфилд заявил, что Соединенные Штаты Америки смогут создать вакцину, которая успешно справиться со вспышкой болезни.

Несмотря на то, что эпидемия "уханьского" коронавируса пошла на спад , COVID-19 продолжает захватывать новые страны. Недавно в Всемирной организации здравоохранения заявили, что заражения коронавирусом зафиксировано уже в 46 странах мира.

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