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Коронавирус может жить на поверхностях: американские ученые рассказали подробности

28 февраля, 07:39

Тина Наринецкая

Именно таким образом вирус мог проникнуть на лайнер Diamond Princess

Коронавирус из Китая, который уносит человеческие жизни по всему миру, может жить два и более часов на поверхностях. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд во время доклада Конгрессу, сообщает Reuters.

"Для меди и стали это довольно типично, это примерно 2 часа. Но, я скажу, на других поверхностях – картоне или пластике – это длиннее, и потому изучаем это", – сказал Редфилд.

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По словам ученого, именно из-за такого способа распространения на круизном лайнере Diamond Princess произошла вспышка коронавируса. Также Редфилд предполагает, что передача вируса через поверхности не повлияет на грузовые перевозки.

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Фото: helis.com

Ранее Роберт Редфилд заявил, что Соединенные Штаты Америки смогут создать вакцину, которая успешно справиться со вспышкой болезни.

Несмотря на то, что эпидемия "уханьского" коронавируса пошла на спад , COVID-19 продолжает захватывать новые страны. Недавно в Всемирной организации здравоохранения заявили, что заражения коронавирусом зафиксировано уже в 46 странах мира.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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