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Коронавирус мутирует: чем это чревато

3 июля, 22:16

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

При наличии мутации размножение коронавируса может происходить быстрее

Новый коронавирус начал мутировать, однако от этого он не стал более агрессивным. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, – пишет ТАСС.

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Сейчас ученые всего мира следят за цепочками генома коронавируса, которых более 50 тысяч. В феврале была выявлена мутация D614G. Ее обнаружили в ранних образцах в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском городе Ухане. Эту мутацию имеют около 29% образцов коронавируса. "Однако нет свидетельств, что это ведет к более тяжелому протеканию болезни", — добавила эксперт.

В ВОЗ заявили "мутации являются нормальными изменениями в этих вирусах". "Ожидается, что будут происходить изменения по мере эволюции пандемии", — пояснила она.

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Главный научный специалист ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что мутация коронавируса была ожидаемой. По ее словам, при наличии мутации D614G размножение коронавируса "может происходить быстрее", и "это означает, что он может легче передаваться" от зараженных людей к здоровым. Однако, подчеркнула эксперт, речь идет о "вирусе, выращенном в лаборатории", и существует большое отличие между тем как вирусы ведут себя в лабораториях и в условиях, когда они инфицировали людей. "Ученые держат эту мутацию в центре внимания и отслеживают ее", — резюмировала она.

Ранее глава ВОЗ внезапно изменил прогноз по второй волне коронавируса.

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ВОЗ мутация коронавирус

Источник: ТАСС

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