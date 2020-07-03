Коронавирус мутирует: чем это чревато

Новый коронавирус начал мутировать, однако от этого он не стал более агрессивным. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, – пишет ТАСС.

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Сейчас ученые всего мира следят за цепочками генома коронавируса, которых более 50 тысяч. В феврале была выявлена мутация D614G. Ее обнаружили в ранних образцах в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском городе Ухане. Эту мутацию имеют около 29% образцов коронавируса. "Однако нет свидетельств, что это ведет к более тяжелому протеканию болезни", — добавила эксперт.

В ВОЗ заявили "мутации являются нормальными изменениями в этих вирусах". "Ожидается, что будут происходить изменения по мере эволюции пандемии", — пояснила она.

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Главный научный специалист ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что мутация коронавируса была ожидаемой. По ее словам, при наличии мутации D614G размножение коронавируса "может происходить быстрее", и "это означает, что он может легче передаваться" от зараженных людей к здоровым. Однако, подчеркнула эксперт, речь идет о "вирусе, выращенном в лаборатории", и существует большое отличие между тем как вирусы ведут себя в лабораториях и в условиях, когда они инфицировали людей. "Ученые держат эту мутацию в центре внимания и отслеживают ее", — резюмировала она.

Ранее глава ВОЗ внезапно изменил прогноз по второй волне коронавируса.

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