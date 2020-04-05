Коронавирус охватывает США: в Новом Орлеане переполнены морги

В США морги города Новый Орлеан (штат Луизиана) переполнены и больше не принимают тела умерших от COVID-19. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на мэра Нового Орлеана Латою Кантрелл.

"Морги больше не способны забирать и хранить их, так как переполнены. Мне пришлось просить федеральное правительство предоставить дополнительные рефрижераторы, чтобы мы могли позаботиться о тех, кто отправился к богу, но не обрел заслуженного покоя", – сказала мэр города.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал Луизиану следующим потенциальным эпицентром COVID-19 после штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Согласно публикации в Twitter Кантрелл, в Луизиане подтверждены 12 496 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и смерть 409 инфицированных. В Новом Орлеане зафиксированы 3966 случаев заражения и 153 смерти.

Напомним, ранее мы писали, что в США из-за коронавируса опустеют тюрьмы. Власти США пытаются предотвратить распространение коронавируса.

Кроме того, отмечается, что США обновили мировой рекорд по смертям от коронавируса. По подсчетам CNN, за минувшие сутки число жертв заболевания возросло в США на 1423.

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