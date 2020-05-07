Коронавирус подкрался к Трампу: заразился личный помощник президента

В Белом доме COVID-19 обнаружили у приближенного к американскому лидеру военного

В окружении американского президента Дональда Трампа, который утверждает, что не спит по ночам из-за умерших от коронавируса американцев, обнаружили инфицированного COVID-19.

Как сообщает CNN, диагноз подтвердился у служащего военно-морского флота, который исполняет роль личного стюарда главы Белого дома.

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Стюарды выполняют в Белом доме различные функції, в том числе отвечают за питание президента и оказывают услуги камердинера.

По сведениям источников журналистов в американской администрации, Трампа очень опечалило известие о позитивном результате анализов его помощника.

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"Медицинское подразделение Белого дома недавно уведомило нас о том, что американский военнослужащий, работающий в кампусе Белого дома, получил положительный результат на коронавирус. После этого президент и вице-президент сдали отрицательные тесты на вирус", – заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом – это самое большое количество в мире. Всего в стране более 73 тысяч человек скончались. Несмотря на это, в ближайшие дни в большинстве штатов могут быть отменены санитарные ограничения по недопущению распространения эпидемии.

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Сам Трамп объясняет такие показатели распространения эпидемии в своей стране наличием хорошей системы тестирования.

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