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Коронавирус свирепствует в США: умерли более 77 тысяч человек

8 мая, 07:42

Тина Наринецкая

Вылечить от инфекции удалось 217 тысяч американцев

Эпидемия коронавируса продолжает охватывать Соединенные Штаты Америки – тут инфекция унесла жизни 76 928 человек. Об этом говорится на сайте Worldometers.

Всего же в США коронавирус подтвердили у 1 292623 человек. Вылечить от опасного недуга на данный момент удалось 217 250 американцев. Сейчас Штаты занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19 и смертности от него.

Всего в мире коронавирус обнаружили у 3 917575 человек. Скончались от инфекции 270 720 больных, а вылечили – 1 344133.

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Ранее мы сообщали, что в окружении американского президента Дональда Трампа обнаружили инфицированного COVID-19. Диагноз подтвердился у служащего военно-морского флота, который исполняет роль личного стюарда главы Белого дома.

Также недавно президент США Дональд Трамп заявил, что кризисная ситуация в связи с распространением COVID-19 оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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