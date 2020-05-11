Коронавирус свирепствует в США: уже более 80 тысяч жертв

Эпидемия коронавируса продолжает захватывать Соединенные Штаты Америки – тут опасную инфекцию подхватили 1 367638 человек. Об этом говорится на сайте Worldometer.
От COVID-19 в США уже умерли 80787 человек. Только за последние сутки, 10 мая, от вируса скончались 750 американцев. Сейчас Штаты лидируют среди стран по числу зараженных в по всему миру.
Всего же в мире коронавирусом инфицировались 4 178154 человека. 283734 больных COVID-19 скончались.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус рано или поздно исчезнет, даже если не получится создать вакцину от него. Также он отметил, что "может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее".
Также отметим, что США и Китай вступили в новую фазу противостояния из-за коронавируса. Дональд Трамп заявил: у США есть доказательства, что Институт вирусологии в Ухане мог стать источником COVID-19, не исключив при этом в качестве наказания повышение пошлин на китайские товары. Официальный Пекин же в пандемии коронавируса винит США, мол, это они разработали и завезли вирус в Ухань.
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