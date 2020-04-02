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Коронавирус убил почти 50 тысяч человек по всему миру

2 апреля, 19:05

Екатерина Степаненко

ООН отменила климатическую конференцию, а в Великобритании не будет теннисного турнира Уимблдон

Количество зараженных коронавирусом приближается к миллиону. COVID-19 подтвержден у более 930 тысяч пациентов, почти 47 тысяч умерли.

Из-за пандемии ООН отменила климатическую конференцию в Глазго, запланированную на ноябрь. Мероприятие проведут в следующем году. Накануне по тем же причинам впервые в истории отменили теннисный турнир Уимблдон. Из-за резкого скачка смертности отдельные район провинции Квебек в Канаде закрыли на карантин. А в Перу за соблюдением режима изоляции следят военные. Нарушителей штрафуют на тысячу двести долларов. Беларусь передвижения граждан не ограничивает. Но чтобы избежать дефицита товаров, Минск на три месяца запретил экспорт гречки, лука и чеснока.

В США, где за сутки умерли более тысячи пациентов, в полевые госпитали переобустраивают выставочные центры и конференц-залы. Накануне в Нью-Йорке приземлился российский самолет с партией защитного оборудования.

А на удаленном острове Гуам произошла вспышка коронавируса на авианосце "Теодор Рузвельт". На борту сейчас более 4000 человек, в 93 из них диагноз подтвердился. И эвакуировать всех, говорят в Пентагоне, невозможно.

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Томас Модли, министр военно-морских сил США:

"Около тысячи человек эвакуированы, еще более двух с половиной сойдет на берег в ближайшее время. Но я подчеркиваю, забрать с судна всех мы не можем из соображений безопасности. На борту авианосца немало оружия, боеприпасов, стоящий самолет и, наконец, атомная силовая установка".

Тем временем в МВФ рассказали, чем пандемия COVID-19 напоминает войну. Как и во времена настоящей войны, роль государства во времена пандемии усиливается

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Канада Перу США Минск коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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