Коронавирус в Белом доме: вице-президент США самоизолировался

Вице-президент США Майк Пенс ушел в добровольную самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирус. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

Отмечается, что Пенс сдал тест на коронавирусную инфекцию в воскресенье, 10 мая. Он оказался отрицательным, однако Пенс все равно остается дома из предосторожности.

Ранее подчеркивалось, что, вопреки всем рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Всемирной организации здравоохранения, ни Пенс, ни Трамп не носят маски во время общественных мероприятий.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус рано или поздно исчезнет, даже если не получится создать вакцину от него. Также он отметил, что "может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее".

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Кроме того, в Вашингтоне Белый дом планирует начать работу с Палатой представителей Конгресса США по новому пакету стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения пандемии коронавируса, ведь безработица выросла до рекордного уровня 80-летней давности.

Также сообщалось, что количество работников в ресторанах США, сократилось на 5,5 млн в апреле и почти на 500 тысяч — в марте 2020. Это больше, чем было потеряно рабочих мест за предыдущие 30 лет.

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