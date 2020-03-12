Коронавирус в "Большом яблоке": в Нью-Йорке объявили режим ЧС

«Последние 24 часа были отрезвляющими», — сказал мэр Нью-Йорка

Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого коронавирусом, начался в Нью-Йорке. Об этом объявил мэр города Билл де Блазио, – сообщает CNBC.

"Последние 24 часа были отрезвляющими. Сейчас кажется, что вчерашнее утро было очень давно. Мы получили много информации за вчерашний день, многое изменилось, а минувшей ночью создалось такое впечатление, что весь мир перевернулся всего за несколько часов", — отметил де Блазио.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Нью-Йорке возросло за сутки на 42, достигнув 95. 1780 человек добровольно соблюдают режим карантина, еще 29 человек помещены в карантин принудительно.

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Режим ЧС из-за коронавируса действует также в столице США и 24 штатах. Это штаты Аризона, Арканзас, Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Нью-Мексико, Луизиана, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Юта, Кентукки, Индиана, Гавайи, Мэриленд, Калифорния, Флорида и Вашингтон.

В США зарегистрированы 1215 предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 42 штатах и в столичном федеральном округе Колумбия. 36 человек умерло. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом — 366 — зафиксировано в штате Вашингтон.

Напомним, что президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса не будут тестировать на коронавирус.

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