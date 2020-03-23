Коронавирус в Сенате США: однопартиец Трампа заразился

Республиканец Рэнд Пол сдал позитивный анализ на вирус - симптомов болезни у него нет

В США, которые уже вышли на третье место по заболеваемости коронавирусом, член Сената от штата Кентукки, 57-летний республиканец Рэнд Пол, также заразился.

Об этом сообщили на его странице в Twitter 22 марта. Таким образом, Пол стал первым сенатором, у которого обнаружили эту инфекцию.

"Сенатор Рэнд Пол получил положительный результат анализов на COVID-19. Он чувствует себя хорошо и находится на карантине", – заверили в его пресс-службе.

Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, а сам тест он сдал ввиду своих частных поездок и путешествий по работе и участия в различных общественных мероприятиях. В прямой контакт с явно инфицированным человеком Рэнд Пол не вступал, поэтому каким именно образом он заразился, неизвестно.

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В связи с этим соседи Пола по Сенату, представители штата Юта от республиканцев и демократов Майк Ли и Митт Ромни, отправились в карантин.

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Как сообщает CNN, анализы его супруги Кейли тоже оказались позитивными.

Любопытно, что в начале марте Пол стал единственным членом верхней палаты Конгресса, который голосовал против финансирования борьбы с распространением COVID-19. А на прошлой неделе он препятствовал голосованию по другому пакету мер для смягчение последствий эпидемии, в частности бесплатного тестирования на коронавирус, оплачиваемого отпуска из-за чрезвычайных ситуаций и увеличения суммы страхования по безработице.

В США по состоянию на 22 марта было зафиксировано больше 35,1 тыс. случаев заражения коронавирусом во всех 50 штатах, при этом для 464 человек диагноз оказался смертельным.

Напомним, что президент и вице-президент США также сдали тесты на коронавирус, которые, как утверждают в Белом доме, оказались отрицательными.

А раньше, мы сообщали, что Штаты приступили к испытанию вакцины от COVID-19, что президент Дональд Трамп назвал беспрецедентным прорывом.

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