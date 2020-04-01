Более двух тысяч за сутки: в Белом доме дали прогноз смертей в США от COVID-19

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что пик смертности от коронавируса в стране наступит в середине апреля.
Согласно расчетам, которые озвучила пресс-служба Белого дома, 15 апреля могут умереть 2 214 человек. Затем смертность будет снижаться и к 1 июня достигнет уровня примерно в 250 умерших в день.
Тем временем CNN сообщает, что в США за сутки от коронавируса умерли по меньшей мере 830 человек, это новый суточный рекорд по смертям от COVID-19.
Как ранее сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс, в стране от пандемии COVID-19 могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек.
Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано уже свыше 184 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло более 3,7 тысяч человек.
Напомним, один из американских сенаторов заявил, что Всемирная организация здравоохранения помогала Китаю скрыть истинный масштаб распространения коронавируса, и призвал Конгресс США начать расследование.
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