Более двух тысяч за сутки: в Белом доме дали прогноз смертей в США от COVID-19

Пик смертности в Штатах придется на 15 апреля, в этот день могут умереть 2 214 человек

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что пик смертности от коронавируса в стране наступит в середине апреля.

Согласно расчетам, которые озвучила пресс-служба Белого дома, 15 апреля могут умереть 2 214 человек. Затем смертность будет снижаться и к 1 июня достигнет уровня примерно в 250 умерших в день.

Тем временем CNN сообщает, что в США за сутки от коронавируса умерли по меньшей мере 830 человек, это новый суточный рекорд по смертям от COVID-19.

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Как ранее сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс, в стране от пандемии COVID-19 могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек.

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Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано уже свыше 184 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло более 3,7 тысяч человек.

Мобильные центры тестирования. Источник: CCTV Plus News, Reuters Marketplace – CCTV Plus News

Напомним, один из американских сенаторов заявил, что Всемирная организация здравоохранения помогала Китаю скрыть истинный масштаб распространения коронавируса, и призвал Конгресс США начать расследование.

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