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Коронавирус в США: Трамп закроет страну для иммигрантов

21 апреля, 11:38

Денис Беспалов

Трамп заявил о необходимости защитить рабочие места американцев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках борьбы с распространением коронавируса намерен приостановить иммиграцию в страну. Об этом он написал в Twitter.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защиты рабочих мест наших прекрасных американских граждан я подпишу указ о временном прекращении иммиграции в США!" - заявил американский президент.

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Ранее президент США заявил, что Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19.

Напомним, Дональд Трамп также обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы. Американский президент поручил временно приостановить платить взносы в ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как организация реагировала на кризис с пандемией COVID-19.

Согласно последним подсчета Университета Хопкинса, в США подтверждено 787 960 случаев заражения коронавирусом, умерли 42 364 человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США эмиграция коронавирус Дональд Трамп

Источник: Сегодня

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