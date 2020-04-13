Коронавирус в США: у Трампа рассказали, когда начнут снимать ограничения

В конце апреля ситуация в США будет подвергнута серьезной оценке

Соединенные Штаты могут уже в мае начать "осторожно" снимать наложенные из-за эпидемии COVID-19 ограничения. Об этом в эфире телеканала CNN заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который является консультантом президента США Дональда Трампа по вопросам, связанными с коронавирусом.

По его словам, в конце апреля ситуация в стране будет подвергнута серьезной оценке, и, в зависимости, от ее результатов, могут быть приняты решения о возвращении к нормальной жизни.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил режим масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за эпидемии.

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Отметим, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у более 550 тысяч человек, умерли свыше 22 тысяч человек.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что COVID-19 будет возвращаться небольшими вспышками до тех пор, пока не изобретут и не начнут массово использовать вакцину.

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