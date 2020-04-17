Коронавирус в США убил 4,5 тысячи человек за сутки – новый антирекорд

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что на 30% территории США за 7 дней не было новых случаев коронавируса, однако количество смертей от COVID-19 в стране продолжает расти. Так, более 4,5 тыс. человек умерли в Соединенных Штатах за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в четверг, 16 апреля, число летальных исходов стало наибольшим с начала эпидемии COVID-19.

Так, за 24 часа в Соединенных Штатах от COVID-19 умер 4 591 человек. Соответствующие данные университет опубликовал в 20:00 по времени Восточного побережья США – в это время его эксперты ежедневно подводят итоги за минувшие сутки. Общее число жертв к тому моменту составляло 32 916.

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Газета The Wall Street Journal отмечает, что показатели, зафиксированные в четверг, более чем на 2 тыс. превысили предыдущий антирекорд смертности за сутки, установленный накануне. Так, в среду к 20:00 в стране за 24 часа были зафиксированы 2 569 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что во многих уголках США люди вышли на протесты против карантинных мер, которые власти ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

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