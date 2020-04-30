Коронавирус в США унес жизни более 60 тысяч человек

В США, где коронавирус предлагают лечить препаратором против лихорадки Эбола, новая пневмония забрала жизни 60 207 человек. Такие данные представил Университета Джонса Хопкинса, который собирает их на основе информации федеральных и местных властей.

Всего в США зафиксировано 1 028 217 случаев заражения коронавирусом. Из всех летальных исходов 23 384 зарегистрированы в штате Нью-Йорк, число заражений в нем достигло 299 691. Самом Нью-Йорке зафиксированы 18 076 смертей. А вот в соседнем штате Нью-Джерси коронавирусом инфицированы 116 365 человек, умер 6 771.

Напомним, что новый коронавирус впервые был зафиксирован в конце 2019 года Китае, болезнь распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Сейчас коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, свыше 210 тысяч умерли.

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Добавим, что ранее сообщалось, что США хотят к концу 2020 года получить 100 млн доз вакцины от коронавируса. Проект обойдется в миллиарды американских долларов.

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