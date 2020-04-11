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Коронавирус в США: власти могут снова ввести ограничения

11 апреля, 03:34

Елена Кузьмич

«Я хочу, чтобы мы открылись как можно скорее», — заявил Трамп.

Власти Соединенных Штатов хотели бы снять санитарные ограничения в мае, но будут готовы ввести их повторно в случае новой вспышки вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Об этом заявил в президент США Дональд Трамп.

Ему был задан вопрос, готов ли он повторно ввести жесткие санитарные ограничения по всей стране в случае, если власти снимут их в мае, но затем начнется вторая вспышка заболевания. "Да, в зависимости от того, какая будет вспышка. И такое происходило, как вы знаете, в нескольких странах. Я смотрю за тем, что происходит в других странах. И во многом отношении они впереди нас в том плане, что коронавирус атаковал их первыми. И это будет играть значительную роль", — ответил он.

"Я хочу, чтобы мы открылись как можно скорее", — добавил при этом Трамп. Его попросили уточнить, нацелен ли он на то, чтобы снять ограничения 1 мая. "Я не нацелен ни на что. Факты будут определять, на что я буду нацелен. Но мы хотим, чтобы страна открылась, это очень важно", — отметил президент.

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Трамп 29 марта объявил о продлении до 30 апреля действия санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки, рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, магазины одежды, спа-салоны, кинотеатры и театры закрыты. Ранее президент допускал вариант снятия части ограничений к 12 апреля.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 486 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 18 022 человека, выздоровели 27 612.

Ранее Трамп рассказал о моделе борьбы с пандемией, которая могла привести в США к 2 млн смертей.

Он сообщил, сколько человек может умереть от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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