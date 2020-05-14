Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,69
29,03
  1. Мировые новости
  2. США

"Коронавирусные" санкции против Китая: Трамп рассмотрит законопроект

14 мая, 07:37

Тина Наринецкая

Этот законопроект представили сенаторы Республиканской партии

Президент США Дональд Трамп, который недавно нарушил карантин, заявил, что рассмотрит законопроект о введении санкций против Китая из-за коронавируса. Об сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Я уважаю Линдси Грэма и обязательно посмотрю на это", – отметил американский лидер.

Напомним, законопроект о введении санкций против Китая за отказ сотрудничать при расследовании происхождения COVID-19 в Сенате представил сенатор Линдси Грэм. Этот закон, по словам республиканцев, "уполномочил бы президента предпринимать соответствующие действия против правительства Китая, чтобы избежать повторения подобных вспышек в будущем".

Реклама

В тренде
Европа открывает границы: стоит ли планировать поездку в Италию

Отметим, что ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.

"Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся возможного происхождения коронавируса", – сказал глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай США расследование санкции Дональд Трамп законопроект

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото
Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фотоFun
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптом
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптомДругие страны
США и дальше будут давить на Россию: подробности разговора Кулебы с Помпео
США и дальше будут давить на Россию: подробности разговора Кулебы с ПомпеоПолитика
Газовые маневры: достроит ли Россия
Газовые маневры: достроит ли Россия "Северный поток – 2"Россия
США могут предложить альтернативу ВОЗ – Помпео
США могут предложить альтернативу ВОЗ – ПомпеоСША
Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причину
Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...