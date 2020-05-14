"Коронавирусные" санкции против Китая: Трамп рассмотрит законопроект

Президент США Дональд Трамп, который недавно нарушил карантин, заявил, что рассмотрит законопроект о введении санкций против Китая из-за коронавируса. Об сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Я уважаю Линдси Грэма и обязательно посмотрю на это", – отметил американский лидер.

Напомним, законопроект о введении санкций против Китая за отказ сотрудничать при расследовании происхождения COVID-19 в Сенате представил сенатор Линдси Грэм. Этот закон, по словам республиканцев, "уполномочил бы президента предпринимать соответствующие действия против правительства Китая, чтобы избежать повторения подобных вспышек в будущем".

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Отметим, что ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.

"Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся возможного происхождения коронавируса", – сказал глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.

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