Короновирус как биооружие в борьбе с США: в Пентагоне начали расследование

В Соединенных Штатах, где недавно коронавирус подтвердили у кошек, Пентагон и разведывательные органы начали расследование в связи с возможным использованием коронавируса в качестве биологического оружия противниками США. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

Как утверждают авторы статьи, проведение этого расследования свидетельствует о растущем понимании аппаратом национальной безопасности проблемы коронавируса и рисков, которые он несет. Газета подчеркивает, что чиновники при этом не считают, что коронавирус был умышленно создан с этой целью.

По информации Politico, программа ядерной, химической и биологической защиты, которую ведет Пентагон, продолжает оказывать поддержку в рамках мер против пандемии, принимаемых различными ведомствами. Как отмечает представитель американского оборонного ведомства подполковник Майк Эндрюс, эти меры включают тестирование на наличие инфекции, разработку вакцин, предоставление масок, фильтров для них и тепловизоров.

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При этом Эндрюс отказался от каких-либо комментариев по ситуации с расследованием, подчеркнув, что ключевой темой по-прежнему является вопрос о происхождении коронавируса и того факта, что власти КНР были осведомлены о его существовании на более ранних этапах.

Ранее сообщалось, что ученые в Гонконге пришли к выводу, что Китай в четыре раза занизил число зараженных коронавирусом.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в США зарегистрировано 869 172 случаев заражения коронавирусом, умерли 49 963 человека.

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