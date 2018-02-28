Космическая Tesla Roadster Маска может "заразить" Марс земными бактериями

Сегодня, 17:40

Неизвестно, как будут развиваться бактерии на чужой планете

Фото: AFP
Фото: AFP

После того, как в космос был запущен спорткар Tesla Roadster, ученые полагают, что автомобиль Илона Маска может в конечном итоге заразить Марс земными микроорганизмами, столкнувшись с ним.

С таким предупреждением выступили ученые из Университета Пердью (штат Индиана), итоги исследования они разместили на своем сайте.

"Вы даже не представляете себе масштабы катастрофы, которая может случиться, если Tesla Roadster, в котором кишмя кишат земные бактерии, упадет на Марс. Мы заразим другую планету организмами, которых там не должно быть! Это беспрецедентное вторжение в естественный ход событий! Даже если отбросить этические соображение, то это просто опасно, потому что мы не знаем, как будут развиваться бактерии, выпущенные на другой планете", – отмечают специалисты.

Однако, стоит отметить, что столкновение спорткара с Марсом не планируется, а вероятность такого исхода практически равна нулю. 

Шансы на столкновение Tesla Roadster с Марсом, при этом, действительно весьма и весьма незначительные, так что опасения на самом деле не очень-то обоснованные.

Напомним, химик из США, Уильям Кэрролл из университета Индианы, назвал наибольшие угрозы для автомобиля Илона Маска Tesla Roadster.

Напомним, производитель электрокаров Tesla закончил 2017 год с чистым убытком 2,2 млрд долларов против 773 млн долларов в 2016 году. При этом выручка Tesla выросла до 11,8 млрд с 7 млрд долларов.

Также накануне SpaceX успешно запустила в космос мощную ракету Falcon Heavy на борту с красным автомобилем Tesla, в котором сидит манекен. Аппарат, по планам компании, должен направиться на Марс. Видеотрансляцию запуска в режиме онлайн смотрели полтора миллиона человек.
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