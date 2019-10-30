Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,86

Кот-модник помогает подбирать детям очки в США: видео

30 октября, 19:38

Пушистый консультант учит детей не стесняться очков и не бояться повязок для проверки зрения

Двухлетний кот по кличке Трюфель вместе с хозяйкой работает в детском офтальмологическом центре. Пушистик имеет целую коллекцию оправ, и если дети стесняются носить очки, охотно надевает собственные. Кроме того, он примеряет повязки для проверки зрения, чтобы дети не боялись их надевать.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Бразилии бездомный котенок получил работу в офисе адвокатов. Усатого малыша по кличке Лион приютили сотрудники офиса. По словам юристов, малыш постоянно приходил к ним в непогоду, и они решили предоставить ему постоянное убежище и сделали кота администратором.

Реклама

А еще раньше мы рассказывали о том, как "первый кот" Великобритании заблокировал бронированный лимузин Трампа. Хвостатый хозяин дома номер 10 на улице Даунинг-стрит, где живет и работает глава британского правительства, изрядно пощекотал нервы службе безопасности американского лидера. Он залез под бронированное авто Трампа "Зверь" ("The Beast") и отказался вылезать оттуда.

В тренде
12 лет в тюрьмах и сумасшедших домах: что нужно знать о диссиденте Владимире Буковском
Фото: Шеметов Максим

И это был не первый скандал с Ларри. Ранее главный кот Британии может потерять должность главного мышелова из-за своей лени. Инсайдеры не раз замечали Ларри благополучно спящим, пока под его носом спокойно сновали мыши.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США очки кот

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
Жених ушел из жизни после семи часов брака
Жених ушел из жизни после семи часов бракаFun
Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видео
Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видеоСША
Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ:
Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"Fun
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причина
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причинаСША
На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видео
На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видеоСША

Новости партнеров

Loading...
загрузка...