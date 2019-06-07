Крейсер США "пощекотал нервы" военному кораблю России в Восточно-Китайском море

Крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов"

Фото: Wikipedia

Ракетный крейсер США в Восточно-Китайском море пересек курс российского большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирала Виноградова" в 50 метрах перед его носом, заставив корабль РФ экстренно маневрировать, командованию крейсера заявлен протест. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

"В юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля. В целях предотвращения столкновения экипаж БПК "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование", – сказали в пресс-службе.

"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - подчеркнули на флоте.

Ранее сообщалось, что Китай почти закончил строительство двух десятков сооружений на искусственных островах в Южно-Китайском море, которые могут быть предназначены для размещения ракет большого радиуса действия.

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