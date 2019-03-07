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Кризис в Венесуэле: США и Россия обсуждают ситуацию

Сегодня, 08:12

Двусторонние встречи по этому поводу страны не планировали

Фото: Getty Images
Кризис в Венесуэле: США и Россия обсуждают ситуацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/79f/305/5c779f305b921.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/79f/305/5c779f305b921.jpg США Двусторонние встречи по этому поводу страны не планировали

Соединенные Штаты Америки и Россия ведут обсуждение срочных вопросов, касающихся Венесуэлы. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США.

"Мы ведем обсуждение неотложных вопросов, затрагивающих Венесуэлу, со многими странами, в том числе с Россией. Никаких запланированных встреч, о которых мы могли бы объявить, в настоящее время нет", – рассказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике: 

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Тег Россия, Венесуэла, США, вопросы, обсуждение

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Источник:

ТАСС

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