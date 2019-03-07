Кризис в Венесуэле: США и Россия обсуждают ситуацию
Двусторонние встречи по этому поводу страны не планировали
Соединенные Штаты Америки и Россия ведут обсуждение срочных вопросов, касающихся Венесуэлы. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США.
"Мы ведем обсуждение неотложных вопросов, затрагивающих Венесуэлу, со многими странами, в том числе с Россией. Никаких запланированных встреч, о которых мы могли бы объявить, в настоящее время нет", – рассказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:
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