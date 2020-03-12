Кризис затрагивает каждого: генсек ООН призвал все страны бороться с пандемией коронавируса

«Я призываю все правительства мобилизоваться и активизировать их усилия», - сказал генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении из-за объявления ВОЗ о статусе пандемии COVID-19.

"Я призываю все правительства мобилизоваться и активизировать их усилия — сейчас же. Так как этот кризис затрагивает каждого, каждый должен внести свой вклад", – сказал он.

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"Самые точные научные данные говорят о том, что если страны обнаруживают, тестируют, лечат, изолируют и отслеживают случаи заболевания, его распространение можно замедлить", — заметил генсек.

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Также ранее Всемирная организация здравоохранения, которая объявила пандемию коронавируса, решила развенчать один из мифов о лечении этой болезни. В частности, ВОЗ высказалась по поводу чеснока, который многие считают хорошим профилактическим средством.

В ВОЗ ставят в пример борьбу с коронавирусом в Китае, где соблюдаются строгие нормы карантина. Там отменили все массовые мероприятия, и в результате распространение вируса в этой стране замедлилось.

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