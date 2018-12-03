Кровавое ДТП в Арканзасе: один ребенок погиб, еще 40 в больницах

В результате невыясненных пока что обстоятельств автобус выехал с трассы, перевернулся и упал в кювет

В результате дорожной аварии, произошедшей со школьным автобусом в штате Арканзас, один человек погиб и еще около четырех десятков пострадали. Как сообщает агентство Associated Press, большинство пострадавших – дети в возрасте 8-12 лет.

В результате невыясненных пока что обстоятельств утром 3 декабря автобус выехал с трассы, перевернулся и упал в кювет.

Автобус направлялся из штата Техас в город Мемфис в Теннесси. На нем детская футбольная команда возвращались с проходившего в Далласе чемпионата.

На данный момент водителя допрашивают следователи, а пострадавших доставили в местные больницы.

Напомним, в мае в штате Висконсин произошла автокатастрофа - грузовик врезался в стоявший на обочине шоссе школьный автобус, в результате чего пострадали 20 человек.

Кроме того, в том же месяце на загородном шоссе в Нью-Джерси столкнулись школьный автобус, который вез детей на экскурсию, и самосвал, в результате чего автобус перевернулся на крышу и получил значительные повреждения.

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