Кровавый расстрел йога-центра во Флориде: появились подробности

Сегодня, 09:39

Журналисты выяснили некотоыре детали случившегося и имя нападавшего

Фото: AFP
Фото: AFP

Жертвами нападения в студии йоги в американском городе Таллахасси, штат Флорида, стали два человека, еще четверо ранены, пишет Reuters, ссылаясь на местную полицию.

В службе по охране здоровья Таллахасси сообщают, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Сам нападавший также погиб. По словам начальника городской полиции Майкла ДеЛео, нападавшего опознали. Им оказался 40-летний житель города Скотт Пол Бейерл.

 Сейчас правоохранители ищут возможный мотив для преступления и изучают, был ли нападавший как-либо связан с жертвами.

При этом в местных СМИ появились некоторые детали случившегося – после того, как злоумышленник открыл огонь, находившиеся в студии йоги люди вступили с ним в борьбу, а одному из них удалось сбить преступника с ног.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 ноября неизвестный мужчина открыл стрельбу в йога-центре города Талахаси, а позже застрелился.

Также мы  писали, что 27 октября американец Роберт Боуэрс открыл огонь в здании синагоги города Питтсбург, в результате чего 11 человек погибли. Позже он заявил в суде о своей невиновности.
США, оружие, расстрел, флорида
Источник:

"Сегодня"

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