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Кровавый угон авто США: полицейским пришлось застрелить преступника

24 декабря, 20:26

Вор ранил прохожего и владелицу машины, которые попытались помешать ему

Кровавый угон авто произошел в американском Финиксе, штат Аризона. Вооруженный мужчина пытался угнать автомобиль с парковки торгового центра. Вор ранил прохожего и владелицу машины, которые попытались помешать ему. Преступник хотел сбежать от полиции и протаранил авто правоохранителей. Чтобы остановить, полицейским пришлось застрелить его.

"Я вышел из автобуса в магазин и увидел, как полицейские кружат по парковке. Они пытались догнать чей-то автомобиль. Я понял, что может что-то произойти, поэтому перебежал через парковку, где это происходило. И увидел как человек, который проезжал мимо, держал пистолет", – рассказывает очевидец.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек. Стало известно, как стрелок Коннор Беттс приобрел автомат Калашникова, из которого он убил девять человек. Несмотря на то что шестеро погибших оказались темнокожими, руководитель полиции города Ричард Биль не видит причин полагать, что преступление имело расовую подоплеку.

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США парковка угон супермаркет стрельба

Источник: Сегодня

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