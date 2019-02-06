Круглый стол: "Приостановка Договора РСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?"
Соединенные Штаты Америки заявили о приостановке выполнения обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и начали процесс выхода из договора. В ответ Россия также приостановила свое участие в договоре. Помимо этого, Владимир Путин дал понять, что Москва намерена работать над гиперзвуковой ракетой средней дальности.
Означают ли эти события старт новой гонки вооружений? Кто имеет шансы выиграть в этой гонке, а кто – пасть под гнетом непомерных расходов, как в свое время пал Советский Союз? Как отреагирует на события Китай и чего боится Европа? Какое отношение к договору РСМД имеет Украина, и что для нас может означать его денонсация ядерными государствами?
На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить в ходе круглого стола в редакции сайта "Сегодня", который состоится в четверг, 7 февраля, в 15.00.
Для участия приглашены:
Олег Стариков – эксперт по вопросам обороны и безопасности
Константин Машовец – военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление"
Антон Михненко – военный эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения, главный редактор журнала Ukrainian Defense Review.
Следите за прямой трансляцией круглого стола на сайте "Сегодня" (https://www.segodnya.ua/tv.html ), а также на нашей странице в Facebook (https://www.facebook.com/segodnyaonline/)
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