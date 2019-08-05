Крупнейшая торговая сеть в США не откажется от продажи оружия из-за трагедий со стрельбой

/ Фото: AFP

Крупнейшая торговая сеть в США не откажется от продажи оружия https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 2019-08-05T20:24:19+03:00 США Крупнейшая торговая сеть в США не откажется от продажи оружия из-за трагедий со стрельбой

Американская корпорация Walmart ("Уолмарт"), которой принадлежит крупнейшая в США сеть универмагов, не намерена отказываться от продажи оружия и боеприпасов, несмотря на имевшие место в выходные дни массовые расстрелы людей в городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо). Об этом заявил в понедельник представитель компании Рэнди Харгроув журналистам газеты "Ю-Эс-Эй тудей".

"Правила никак не изменились", - констатировал он. Харгроув подчеркнул, что в Walmart "всегда были строгие правила продажи огнестрельного оружия". Как он пояснил, это предполагало, в частности, проведение более тщательных проверок в отношении покупателей, нежели предписывают федеральные власти США.

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В последние дни несколько общественных организаций выступили с призывами к Walmart ограничить продажу огнестрельного оружия и боеприпасов. Поводом для этого послужили произошедшие в минувшие выходные в США несколько трагедий со стрельбой, жертвами которых стали 30 человек.

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В субботу в результате бойни в одном из магазинов Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо 21 человек погиб, более 20 были ранены. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 37. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

В марте 2018 года в Walmart заявили о повышении возрастного ограничения ограничение на продажу огнестрельного оружия и боеприпасов до 21 года. Данное решение приняли в компании через несколько недель после стрельбы в школе в городе Паркленд (штат Флорида), при которой были убиты 17 человек. В торговой сети Walmart с 2015 года прекратили продажу ряда видов винтовок, в том числе полуавтоматических AR-15, а также устройств для повышения скорострельности оружия и расширенных обойм.

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