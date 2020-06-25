Крупнейшая за полвека песчаная буря обрушится на США

По данным местных исследовательских центров, эта песчаная буря является крупнейшей с 1970 года

В африканской пустыне Сахара, которая признана самым опасным местом на Земле, произошло несколько штормовых бурь, которые и спровоцировали выброс песчаной пыли в воздух. Теперь песчаное облако движется через Атлантический океан к берегам Америки.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что пылевая буря пронесется вдоль берегов Мексиканского залива и осядет в южных штатах США.

Из-за толстого слоя пыли, его низкой высоты и географического охвата ожидается резкое ухудшение качества воздуха в Пуэрто-Рико, на Барбадосе, Гваделупе и многих других местах, где ведутся наблюдения.

К пятнице пыль должна начать оседать на обширном участке побережья Мексиканского залива к северу от береговой линии Техаса до Луизианы. Могут быть затронуты такие места, как Корпус-Кристи, Хьюстон, Галвестон, Новый Орлеан.

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Напомним, в апреле песчаная буря налетела на украинскую столицу и несколько областей. Пылевая буря, шквальный ветер и плохая видимость на дорогах спровоцировали немало проблем. Из-за пыли в воздухе не было видно домов. А в полях и вдоль трасс песок стоял стеной.

Из-за шквала в Киеве обрушились конструкции недостроенного Подольско-Воскресенского моста. От пылевой бури пострадали Черниговская и Житомирская области.

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