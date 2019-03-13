Крупнейший коррупционный скандал в США: арестованы десятки богачей

ФБР вскрыло схему, по которой обеспеченные родители пристраивали своих непутевых чад в "Лигу плюща"

Крупнейший коррупционный скандал в США: арестованы десятки богачей 2019-03-13T18:26:00+02:00 США ФБР вскрыло схему, по которой обеспеченные родители пристраивали своих непутевых чад в "Лигу плюща"

В США разгорелся новый коррупционный скандал: ФБР раскрыло схемы незаконного зачисления студентов в престижные университеты. В ход шли взятки, ложь, мошенничество, и таким образом в вузы пропихивали детей богачей и знаменитостей, в том числе двух голливудских актрис.

Главным фигурантом коррупционного дела оказался 58-летний Уильям Сингер. Согласно обвинениям, он организовал преступную схему, помогая богачам устроить своих детей в престижные американские вузы, и Стэнфорда и Йель, в частности. Его услуги стоили – кругленькую сумму.

"Платили от 100 тыс. до 6,5 млн долларов за услуги. Большинство – по таксе 250 тыс. долларов за одного студента", – утверждает федеральный прокурор округа Массачусетс Эндрю Леллинг.

Консалтинговая фирма Сингера провела сделок на 25 млн долларов. Действовали коррупционеры по двум схемам: подсылая на вступительные экзамены подставных лиц вместо детей своих клиентов либо приписывая чадам богачей спортивные достижения.

Стоит отметить, что в Штатах успешных спортсменов могут взять в университет даже с не очень высокими баллами. Получив взятки, тренеры записывали детей в спортивные команды, но теперь они и сами оказались на скамье подсудимых.

"Мы считаем, что все обвиняемые сыграли свою роль в воспитании культуры коррупции и жадности. Это создало неравные условия для тех учеников, которые хотели попасть в университеты честным путем", – констатирует специальный агент ФБР Джозеф Бонаволонта.

Среди обвиняемых не только те, кто брал деньги, но и те, кто платил.

"Мы обвиняем 33 родителей по всей стране. Это состоятельные и привилегированные люди: руководители частных и общественных компаний, успешные инвесторы, две известные актрисы, знаменитый модный дизайнер и один из директоров международной юридической фирмы", – добавил Леллинг.

Одна из мам-взяточниц – актриса Фелисити Хафман, знакомая зрителям по сериалу "Отчаянные домохозяйки". Ранее женщину задержали, но потом отпустили под залог в 250 тыс. долларов. Она уже дает показания суду. Другая актриса, Лори Лафлин, сейчас на территории Канады.

Дело о взяточничестве возмутило американских студентов.

"Мы так тяжело работали, так старались, чтобы совместить школу и футбол. Это действительно сложно. А здесь ты узнаешь, что кто-то играет совсем нечестно", – жалуется студентка Йельского университета Магей Хеймули.

За нечестную игру и наказания следуют соответствующие: всем обвиняемым, в том числе родителям абитуриентов, грозить до 20 лет тюрьмы.

Напомним, осенью СБУ задержала одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности за взятку.

Мы также писали, что в Киеве разоблачили в систематическом получении взяток ректора одного из высших учебных заведений Киева.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Крупнейший коррупционный скандал в США: арестованы десятки богачей". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.