Крупнейший ритейлер спорттоваров в США перестал продавать штурмовые винтовки

Кроме того, компания перестанет продавать огнестрельное оружие лицам до 21 года и откажется от продаж оружия с магазином увеличенной емкости

Dick's Sporting Goods, крупнейший ритейлер спортивных товаров в США, изъял из продажи штурмовые винтовки в ответ на стрельбу в школе во Флориде, в ходе которой погибли 17 человек, пишет MarketWatch.

Кроме того, компания перестанет продавать огнестрельное оружие лицам до 21 года и откажется от продаж оружия с магазином увеличенной емкости.

"Мы поддерживаем и уважаем Вторую поправку (к Конституции США, закрепляющую за гражданами право на ношение оружия – ред.) и признаем и ценим тот факт, что большинство владельцев оружия в США ответственно с ним обращаются, – заявил глава Dick's Эдвард Стек в обращении на сайте компании. – Но мы обязаны помочь решить стоящую перед нами проблему. Насилие с применением огнестрельного оружия стало эпидемией, унесшей жизни слишком многих людей, включая детей".

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Акции Dick's в ходе торгов в среду поднимаются на 0,9%. В то же время бумаги производителей оружия Sturm Ruger и Smith&Wesson падают в цене на 3,3% и 1% соответственно.

Напомним, стрельба произошла 14 февраля в средней школе Marjory Stoneman Douglas, которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида. Ранее Флорида считалась одним из самых безопасных мест.

В результате действий стрелка было убито 17 человек, более 50 получили ранения.

После смертельной стрельбы возникли вопросы о том, что официальные лица и знакомые пропустили предупреждающие знаки у подростка, как и то, что у юноши были проблемы с психикой. Также одноклассники, родственники и соседи описали обвиняемого как смутного одиночку, который часто говорил об оружии и хвастался своей одержимостью оружием в соцсетях. И Джим Гард, учитель математики в школе, рассказал, что подросток ранее был идентифицирован как потенциальная угроза для других учащихся.

Власти отмечают, что это уже 18-й случай стрельбы в школах в США с начала 2018 года.