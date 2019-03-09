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Крушение самолета в США: стали известны подробности гибели пяти человек

Сегодня, 08:25

Двухмоторный Piper PA-23-250 не дотянул до берега 350 метров

Piper PA-23-250 / Фото: airliners.net
Piper PA-23-250 / Фото: airliners.net.
Крушение самолета в США: стали известны подробности гибели пяти человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/359/2ff/5c83592ff3539.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/359/2ff/5c83592ff3539.jpg США Двухмоторный Piper PA-23-250 не дотянул до берега 350 метров

История с крушением самолета и гибелью пяти человек в США продолжает обрастать подробностями. Как стало известно, легкомоторный самолет вылетел из международного аэропорта Тампа и рухнул в озеро Окичоби, сообщили в офисе шерифа округа Палм-Бич.

Тела были найдены в самолете, сообщает Miami Herald. Однако по состоянию на вечер пятницы, 8 марта, по местному времени ни одна из жертв не была опознана, пишет Tampa Bay Times.

Тери Барбера, пресс-секретарь офиса шерифа, сказала, что на месте происшествия находится судмедэксперт.

Катастрофа произошла около 3:30 пополудни, когда двухмоторный самолет Piper PA-23-250 подходил к аэропорту Пахоки, также известному как аэропорт округа Палм-Бич Глейдс. Самолет упал в 400 ярдах (360 метрах) от берега, к северу от пункта назначения.

Офис шерифа работал с пожарной спасательной службой округа Палм-Бич, чтобы найти пять человек. Они были найдены около 6 часов вечера, сказал Барбера.

Причина аварии пока не установлена. Национальный совет по безопасности на транспорте будет расследовать инцидент, в то время как Управление шерифа занимается расследованием смерти.

Напомним,1 марта в Форт-Лодердейле, что на юге Флориды, легкомоторный самолет врезался в жилой небоскреб, в результате аварии погиб пилот. По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Piper PA-25 был рассчитан на одного человека. Пилот, тело которого еще не опознано, был единственным человеком на борту. Сообщается, что самолет врезался в квартиру между 16 и 17 этажами, а затем упал на территорию бассейна внизу. Людей из здания эвакуировали пожарные, о пострадавших не сообщается. По словам очевидца, авария выглядела так, будто самолет "просто не справился с управлением и врезался прямо в здание".

Ранее возле Москвы самолет рухнул на частный дом. Авиакатастрофа легкомоторного самолета "Охотник С72" на территории садоводческого товарищества.

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Тег США, жертвы, флорида, авикатастрофа, крушение самолета

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