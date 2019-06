Крушение вертолета в Нью-Йорке не было терактом

Высокопоставленный представитель Федерального агентства авиации США исключил возможность того, что происшествие с вертолетом на Манхэттене могло иметь террористическую подоплеку.

Ранее в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадкуна вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен.

WATCH: Firefighters and emergency personnel are seen on the ground after a helicopter crashed into a Midtown Manhattan building, leaving at least one person dead. https://t.co/46QBswAJRgpic.twitter.com/UwmFI9MQ5b