Крушение вертолета в Нью-Йорке не было терактом

В условиях плохой видимости вертолет совершил неудачную посадку в Нью-Йорке

Фото: Pixabay

Высокопоставленный представитель Федерального агентства авиации США исключил возможность того, что происшествие с вертолетом на Манхэттене могло иметь террористическую подоплеку.

Ранее в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадкуна вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен.

WATCH: Firefighters and emergency personnel are seen on the ground after a helicopter crashed into a Midtown Manhattan building, leaving at least one person dead. https://t.co/46QBswAJRgpic.twitter.com/UwmFI9MQ5b — CBS News (@CBSNews) June 10, 2019

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, чтопилот вертолета погиб.

#BREAKING: helicopter crashed into a building in Midtown Manhattan at 51st and 7th. Here is footage of the helicopter flying erratically before the crash.

pic.twitter.com/dxvXZuOejY — News flash (@BRNewsFlash) June 10, 2019

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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