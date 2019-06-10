Крушение вертолета в Нью-Йорке не было терактом
В условиях плохой видимости вертолет совершил неудачную посадку в Нью-Йорке
Высокопоставленный представитель Федерального агентства авиации США исключил возможность того, что происшествие с вертолетом на Манхэттене могло иметь террористическую подоплеку.
Ранее в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадкуна вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен.
WATCH: Firefighters and emergency personnel are seen on the ground after a helicopter crashed into a Midtown Manhattan building, leaving at least one person dead. https://t.co/46QBswAJRgpic.twitter.com/UwmFI9MQ5b— CBS News (@CBSNews) June 10, 2019
На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, чтопилот вертолета погиб.
#BREAKING: helicopter crashed into a building in Midtown Manhattan at 51st and 7th. Here is footage of the helicopter flying erratically before the crash.— News flash (@BRNewsFlash) June 10, 2019
pic.twitter.com/dxvXZuOejY
Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.
Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.
После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Крушение вертолета в Нью-Йорке не было терактом". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб в результате крушения вертолета в Нью-Йорке
На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить
Крушение вертолета в горах Грузии: есть погибшие
Воздушное судно было почти новым и направлялось в одну из гостиниц в центральной части страны