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"Крым – это Украина": в Госдепе США напомнили России об ответственности за оккупацию полуострова

Сегодня, 07:33

Россия, по мнению представителя Госдепартамента, должна заплатить цену за свои действия

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
"Крым – это Украина": в Госдепе США напомнили России об ответственности за оккупацию полуострова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bcb/385/5c8bcb385f310.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bcb/385/5c8bcb385f310.jpg США Россия, по мнению представителя Госдепартамента, должна заплатить цену за свои действия

Оккупация Россией Крыма и нынешние ее попытки дестабилизировать ситуацию в Украине не останутся без ответа. Об этом во время конференции в Институте Мира в Вашингтоне заявил заместитель помощника госусекретаря США Джордж Кент.

"США будут продолжать использовать частную и публичную информацию, политику санкций. Те, что были объявлены на прошлой неделе с нашими европейскими и канадскими союзниками против российских частных лиц и компаний, связанных с оккупацией и агрессией в Крыму", – заявил Кент.

Кроме того, США будут продолжать помогать Украине в вопросах безопасности, чтобы Россия платила цену за свои действия. Политик отметил, что "нынешние усилия России дестабилизировать Украину не останутся без ответа".

"Каким бы ни был результат выборов в Украине, наша приверженность Украине и ее народу будет оставаться непоколебимой. США будут продолжать поддерживать украинский народ в то время, когда украинцы строят сильную, успешную, демократическую страну, которая в конце концов полностью восстановит границы своей территории, включая Крым. Крым – это Украина", – добавил Кент.

Как сообщалось, на визит Путина в Крым была и жесткая реакция МИД Украины. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации и передало ноту в российский МИД. Украинские дипломаты назвали действия президента РФ грубым нарушением украинского суверенитета.

В свою очередь на оккупированном полуострове сам Путин сделал новое заявление по Украине. Российский лидер встретился с главой французской делегации, незаконно посетившей Крым, вспомнил о войне с Украиной и цинично заговорил о мире.

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Тег Россия, США, заявление, Крым, оккупация, Госдепартамент США

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