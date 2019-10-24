Крыс научили водить автомобиль в университете Ричмонд, США: видео

Выяснилось, что способность к адаптации у мозга крыс куда выше, чем читалось ранее

Исследователи из университета Ричмонда научили грызунов управлять мини-машинами. Крошечные авто создали специально для хвостатых водителей, а вознаграждением за навыки становились злаковые шарики. Выяснилось, что способность мозга крыс адаптироваться к новым условиям и выполнять новые задачи значительно лучше, чем считалось ранее. Теперь для подопытных планируют создать новые тесты. А изучение изменений в мозге животных поможет разработать новые методы лечения травм и заболеваний головного мозга людей.

Напомним, крысы – достаточно опасные для человека животные. Они переносят чуму, бешенство, тиф, лептоспироз, и другие заболевания. Многие люди испытывают сильный страх перед этими грызунами. Иногда такая фобия даже не поддается терапии.

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В то же время некоторые из видов крыс успешно приручаются людьмы. Ручных грызунов начали содержать в домах еще в XIX веке. В большинстве случаев домашними любимцами становятся так называемые "серые" крысы. Их длина достигает 30 сантиметров. В европейской культуре эти животные считаются символом разрушения и смерти, чаще всего ассоциируются с чумой. Известны случаи, когда крысы стаями нападают на людей. А вот в Китае, напротив, грызуны олицетворяют процветание и успех. Ученые же Оксфордского университета пришли к выводу, что крысы – умнейшие существа, и даже обладают признаками человеческого сознания.

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